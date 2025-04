Gli studenti dell’Olga Fiorini colorano la Pam Race

Gli istituti scolastici Olga Fiorini e Marco Pantani colorano con il loro logo la corsa Pam Race, in programma il primo maggio, con al centro il Parco Alto Milanese e che interesserà i comuni di Legnano (nel cui campo sportivo di via della Pace sono fissati partenza e arrivo), Busto Arsizio e Castellanza. A dare supporto all’organizzazione gli allievi della classe terza dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione, pronti a diventare protagonisti di un progetto che unisce scuola, sport e creatività.

Proprio gli studenti dell’istituto tecnico griffato Acof sono stati infatti coinvolti nella realizzazione del logo inerente all’evento podistico che si svilupperà su tre livelli: una gara di 10 km ufficiale affiliata alla Fidal, un’altra prova non competitiva sulla stessa distanza e la Family Run di 5 km sviluppata con la Uyba Volley, prendendo il nome di “Corsa delle Farfalle”. Il logo della Pam Race ha preso forma nelle aule di via Varzi a Busto Arsizio, grazie alla collaborazione instaurata con Sportpiù, una realtà di riferimento nel panorama sportivo del Varesotto e dell’Alto Milanese, e con la Cooperativa Sociale Energicamente, che da anni promuove progetti educativi e inclusivi rivolti ai giovani.

"L’esperienza svolta con questo progetto ha permesso ai nostri studenti di misurarsi con un vero incarico professionale", sottolineano i docenti dell’Istituto tecnico di Grafica e Comunicazione Olga Fiorini, coordinati da Filippo Cova e Cinzia Rossi. "L’iniziativa ha consentito di seguire passo dopo passo l’intero percorso di sviluppo del lavoro: dalla ricezione del brief alla proposta dei concept grafici, fino alla finalizzazione dei materiali, sempre operando in squadra e confrontandosi con le esigenze del committente. Un’opportunità formativa di grande valore che ha permesso di mettere in pratica le competenze acquisite a scuola e di contribuire attivamente alla vita del territorio". Questo tipo di impegno non rappresenta comunque una novità assoluta per la struttura educativa diretta da Mauro e Cinzia Ghisellini. Più volte le classi dei diversi indirizzi scolastici sono state attivate per questo genere di collaborazioni ed è stata anche creata la Teen Communication, un’agenzia interna alla scuola incaricata proprio di seguire i lavori affidati da committenti privati, con lo stile e l’impegno propri di un vero studio grafico.

Inoltre, Acof Olga Fiorini è da tempo schierata accanto all’universo del podismo territoriale in qualità di sponsor. In particolare, la scuola bustese sta affiancando l’organizzazione della Running People, colorata kermesse distribuita su cinque gare.