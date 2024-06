Gli eventi per tutta la famiglia. Spettacoli, concerti e cinema. Tutto pronto: è La Bella Estate

Un centinaio di appuntamenti, da metà giugno alla fine di settembre, fra spettacoli per bambini, concerti, incontri e film nei diversi quartieri della città, organizzati o patrocinati dall’amministrazione comunale: la programmazione de "La Bella Estate", anche quest’anno, segue lo schema adottato nelle edizioni precedenti moltiplicando l’offerta di eventi collocati nelle diverse zone della città di Legnano, Eventi che quest’anno toccheranno anche il parco ex Ila dove, domenica 23 giugno, nell’ambito delle iniziative per il Centenario di Legnano Città, si celebreranno i cento anni dell’inaugurazione del Sanatorio "Regina Elena".

Vengono confermati la tradizionale rassegna cinematografica "Ciak d’estate", ventuno proiezioni nel cortile della sala Ratti; le letture dei Canti della Commedia al Castello, a cura del professor Gianni Vacchelli; la Notte in Centro venerdì 21 giugno; i concerti musicali che avranno al Castello Visconteo il loro palcoscenico principale, ma che vedranno per la prima volta utilizzare anche gli spazi della Baita degli alpini nel quartiere Canazza; il concerto benefico "Opera di Solidarietà, sabato 29 giugno nel cortile di Palazzo Malinverni;Capitolo 20025, terza edizione della giornata dedicata ad autori e artisti locali nel parco della biblioteca di via Cavour; il District Festival al Centro Pertini di Mazzafame, dal 6 all’8 settembre.

Confermata anche la rassegna BiblioNote, gli appuntamenti del giovedì sera a base di musica, arte e libri nel Parco della Biblioteca di via Cavour, mentre, tra le novità dell’edizione 2024, spicca il ciclo di incontri sul tema della pace "La cultura della Pace in un mondo di guerre". Il programma completo sul sito del Comune di legnano, www.comune.legnano.mi.it.