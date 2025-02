Gli alunni di terza media al Memoriale della Shoah: "Un’emozione profonda"

Le classi di terza media "Leonardo Da Vinci" hanno visitato il Memoriale della Shoah. Al piano terra della Stazione Centrale di Milano, dal binario 21, come si sa partivano i convogli diretti ai campi di sterminio. Per Liliana Segre "il Memoriale è un luogo di commemorazione ma anche uno spazio dedicato alle nuove generazioni perché la memoria di ciò che è accaduto diventi fondamento per la costruzione di un futuro di speranza". Il vicesindaco Cristina Borroni riprende la riflessione: "Liliana Segre, nostra cittadina onoraria e tra i pochissimi sopravvissuti ai viaggi partiti dalla Stazione Centrale, ha fortemente voluto la nascita di questo luogo. Salire sui vagoni che portavano ai campi di sterminio, seguire le tappe del percorso confrontandosi con un momento tragico della nostra storia, lascia nelle coscienze una profonda emozione. Un’impronta forte".

Ad accompagnare gli studenti, oltre al vicesindaco, anche l’assessore alla Cultura Davide Tarlazzi, due rappresentanti dell’Anpi e gli insegnanti. "Visitare il Memoriale della Shoah è sempre un’esperienza intensa - ha commentato Tarlazzi -. Si entra in contatto con una pagina tragica della nostra storia e si viene raggiunti dalla domanda drammatica: uomo dove sei finito? Di cosa sei stato capace?".

S.V.