Gli alberi abbattuti lungo il Villoresi: "Non potevamo fare altrimenti". Presto nuove piante messe a dimora

Nuovi alberi sostituiranno quelli abbattuti nella stessa proporzione, senza che il bilancio del verde diventi quindi negativo. È stato annunciato dopo le polemiche, che sono scoppiate con la realizzazione del tracciato della nuova ciclabile della linea 15 del progetto Cambio. L’assessore al Territorio e Ambiente Enrico Fontana ha così rassicurato i cittadini.

"Le piante rimosse nei pressi del canale Villoresi e della chiesa della Colorina saranno compensate con nuove piantumazioni sul territorio, mantenendo un rapporto equivalente".

Fontana ha spiegato che la rimozione si è resa necessaria per motivi di sicurezza e per rispettare i vincoli tecnici. Vincoli che erano legati alla costruzione della "autostrada per biciclette", che collegherà Milano al Varesotto, passando per il Sempione. Non c’erano altre opzioni possibili, si ribadisce. "La decisione è stata presa con la massima attenzione, in collaborazione con esperti ambientali e tecnici, con l’obiettivo di garantire la sicurezza degli utenti della pista ciclabile", ha sottolineato l’assessore.

"Le critiche recenti, che vedono il cambiamento come sinonimo di disinteresse o cattiva gestione, non tengono conto della complessità del progetto", ha aggiunto Fontana. Il progetto Cambio è una delle iniziative strategiche della Città Metropolitana di Milano sul tema della mobilità sostenibile. Il programma prevede la realizzazione di 24 linee ciclabili: quattro circolari, 16 radiali e quattro greenway.