Giovani imprenditori e futuro: "Sono la risorsa fondamentale nello sviluppo del territorio"

Maggiore attenzione nei confronti dei giovani imprenditori che sono iscritti a Confcommercio Alto Magentino: prende spunto da questa necessità la scelta dell’associazione di rappresentanza territoriale guidata dal direttore, Simone Ganzebi, che in occasione dell’ultima riunione ha dato vita al Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Alto Magentino, dedicato ai titolari di imprese, società e ditte individuali che non superano i 42 anni di età.

"Con la definizione di questo importante intervento – ha spiegato infatti lo stesso Ganzebi - intendiamo raggiungere l’obiettivo di realizzare un vero e proprio tavolo di lavoro all’interno del quale argomentare i contenuti e le realtà caratterizzanti i più attuali scenari competitivi, i trend e le strategie proprie delle nuove forme di impresa e i loro fabbisogni. Ma, soprattutto, generare all’interno di Confcommercio Alto Magentino un incubatore di idee e progettualità capace di innestare ed innescare un positivo circuito virtuoso non solo all’interno della nostra organizzazione territoriale, ma anche all’interno dell’ambito dei Comuni che rappresentiamo".

Fanno parte del neonato gruppo Marzia Bastianello, Angelica De Leon, Andrea Raimondo, Riccardo Sciascia e Mela Tulumovic: accanto a loro siederà anche Selena Gazziero, giovane componente del consiglio direttivo di Confcommercio ma anche assessore alle Politiche per il commercio del Comune di Castano Primo.

"Sono sicuro che il primo appuntamento che organizzeremo con i nostri nuovi giovani rappresentanti - ha aggiunto il presidente Confcommercio, Luigi Alemani - sarà la preziosa occasione per definire quanto potremo fare insieme per il territorio avvicinando, così, in un percorso attuale, moderno, sempre più giovani imprenditori che costituiscono, di fatto, un indiscutibile investimento per il nostro sistema".