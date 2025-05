Nuovo sindaco, quattro candidati in corsa

Pronti per il voto: l’elezione del sindaco e del consiglio comunale sarà domenica 25 e lunedì 26 maggio. Sono quattro le liste in campo. La vicesindaca reggente, Cristina Borroni, si presenta con la lista “Partecipiamo“. "Castellanza è la città che amo, qui sono nata e sono vissuta – afferma –. Abbiamo voluto dare ancor più valore alla nostra lista civica scegliendo candidati consiglieri tutti molto radicati sul territorio". La lista ha l’appoggio esterno di Azione e Partito democratico. La presentazione dei cadidati, sindaca e consiglieri, sarà venerdì 9 alle 21, nella sala conferenze della biblioteca.

Luciano Lista, 53 anni, fondatore del circolo cittadino di Fratelli d’Italia, è il candidato sindaco di “Castellanza Protagonista“, la coalizione di centrodestra sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia. "La mia candidatura – afferma – nasce da un dialogo continuo con i cittadini, un confronto aperto che ha coinvolto ogni angolo della città, dal centro alle periferie. Le idee e i bisogni raccolti durante questa ampia consultazione partecipativa sono stati tradotti in un programma elettorale concreto e realizzabile, incentrato sul rilancio imprenditoriale, sulla rinascita del commercio, sulla valorizzazione della socialità e sul potenziamento dei servizi, senza lasciare nessuno indietro".

“SìAmo Castellanza“ è la terza lista, che candida a sindaco Paolo Pagani. "Siamo persone che conoscono Castellanza, perché la vivono da sempre – si legge nel sito –. Crediamo che per cambiare le cose servano ascolto, confronto e concretezza. Ecco perché stiamo costruendo un progetto civico che parte dal basso, vicino alle persone, aperto a tutte le voci. Ogni generazione conta. Ogni persona è al centro. La politica che immaginiamo è fatta di proposte, non di slogan". La presentazione del programma e dei candidati si terrà giovedì 8 alle 21, nella sala convegni in biblioteca civica.

Mino Caputo si candida a sindaco per la lista civica “Castellanza nel cuore“, così definita "non una semplice lista elettorale, ma un gruppo di cittadini appassionati, competenti e determinati a riportare la città al centro delle scelte politiche. La forza di Castellanza nel Cuore sta nella sua squadra: persone preparate, animate da autentica passione per la città e pronte a mettersi in gioco per affrontare i problemi del territorio con soluzioni innovative e concrete".

Il Comune ricorda che sarà operativo un servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori il raggiungimento dei seggi elettorali. Sarà effettuato la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, il lunedì dalle 9 alle 12. Per usufruirne, serve prenotarsi ai numeri telefonici 0331/526288 o 0331/526215. Gli elettori con gravissime infermità che volessero votare a domicilio devono far pervenire al sindaco una dichiarazione che manifesti tale volontà, entro domani, corredata da una certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda socio sanitaria territoriale, in data non anteriore al 10 aprile 2025.

Silvia Vignati