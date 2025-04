Giovane si ferisce nell’area dismessa

Si è ferito nell’ex Saffa della frazione Pontenuovo. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi quello accaduto ieri pomeriggio in via Reno de Medici. Un ventunenne si è avventurato con gli amici nella zona vietata e pericolosa. Lì è caduto da una scala procurandosi lesioni gravi. Gli altri ragazzi hanno dato l’allarme e sono arrivati Croce Bianca, vigili del fuoco ed elisoccorso che ha calato medico e infermiere col verricello. Poi le cure in ospedale.