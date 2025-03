Giocò nel Legnano. Addio a Luca Lodetti

Si sono tenuti ieri i funerali di Luca Lodetti, scomparso a soli 35 anni per un male incurabile. Ex calciatore e padre, aveva vissuto a Fiorano al Serio, dove aveva frequentato le scuole e costruito legami profondi con tanti amici che lo hanno ricordato con affetto. Si è spento nella sua casa di Almenno San Salvatore, dove si era trasferito di recente dopo aver vissuto a lungo a Brembate Sopra. Difensore di talento, aveva iniziato a giocare nelle giovanili del Milan. La sua carriera si sviluppò principalmente in Serie D, vestendo le maglie di Pro Sesto, Darfo Boario, Alzanocene, Colognese, Mezzolara e Faenza, con esperienze al Mapello e al Legnano in Eccellenza. A 30 anni aveva fondato Truck Consult, un’agenzia di consulenza automobilistica, e poi il Truck Consult Team, una squadra amatoriale di ciclismo in cui era un membro attivo. Lascia nel dolore i familiari, soprattutto il figlioletto Riccardo, di appena due anni. Ch.S.