La Tribuna dello stadio di Legnano sarà intitolata a Gigi Riva

Legnano (Milano), 19 novembre 2024 - Doppia festa al Mari: un tributo a Gigi Riva e un nuovo inizio per il Legnano. Legnano, terra di storia calcistica e passioni sopite, finalmente sul punto di rinverdire antichi fasti. Domenica 24 novembre, lo stadio Mari tornerà ad essere teatro delle gesta lilla, con una cerimonia che rende omaggio al mito di Gigi Riva.

La targa che ricorda Gigi Riva

La tribuna centrale infatti sarà intitolata al campionissimo, simbolo eterno di un calcio che fu. La Sala Stemmi, stamane, è stata scenario d’un dialogo che ha il sapore del disgelo, dopo mesi di incomprensioni tra Comune di Legnano e Legnano Calcio.

Pace fatta

A fare gli onori, l’assessore Bragato, il quale, con parole calibrate come tocchi di mezzala, ha sancito la ripresa di un percorso di fiducia: “Due mesi fa, un ritorno del Legnano al Mari sarebbe stato impensabile. Oggi celebriamo un segno di credito verso il presidente Sergio Zoppi e il lavoro fatto. Abbiamo superato momenti difficili e, con decisioni corrette, ci troviamo a guardare avanti. Il Legnano conta per la sua storia, e faremo tutto il possibile per sostenerlo”.

Domenica, porte aperte agli under 16: un gesto voluto dal presidente Zoppi per riavvicinare la città ai colori lilla: “Questo evento è un’occasione per far rivivere il passato glorioso, ma anche per costruire il futuro. Con la rosa che abbiamo e collaboratori validi, speriamo di migliorare i risultati. Vogliamo riempire lo stadio e regalare ai tifosi una giornata memorabile”.