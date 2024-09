Legnano calcio senza pace, ora è Pogliani il dg ma la cessione del club sembra ormai vicina

Legnano, 3 settembre 2024 – È stato ufficializzato in queste ore il ruolo di Eros Pogliani all’interno del’Ac Legnano. L’ex diesse avrà adesso la direzione generale del club e contestualmente sono state revocate tutte le deleghe a De Rose e Greco. “Auspichiamo che la professionalità, la competenza e la credibilità del nuovo dg possano trasmettere la serenità e la fiducia di cui il Legnano ha bisogno e che questa nomina possa essere foriera di un assetto societario maggiormente legato al territorio”, ha dichiarato il presidente Enea Benedetto.

Dirigenti che vanno e che vengono in casa lilla, in attesa della cessione della società che potrebbe arrivare a breve ma sulla quale ci sono ancora molte incognite. Secondo fonti vicine alla società lilla, potrebbe essere convocata una conferenza stampa venerdì 6 settembre per ufficializzare l’arrivo del nuovo patron, un imprenditore di Rescaldina, Zoppi, il cui nome circola da qualche giorno. Il nodo della questione rimangono però le quote societarie che restano sotto sequestro per decisione della magistratura di Alessandria.

Da qui la decisione di procedere per una cessione di ramo d’azienda col nuovo consiglio di amministrazione che continuerà a includere i fratelli Benedetto, con l’arrivo alcuni imprenditori locali. Artefice del passaggio di consegne l’attuale direttore generale Eros Pogliani, che ha chiuso in queste ore con il centrocampista classe 2005 Andrea Cozzi, figlio del celebre terzino Giovanni Cozzi, uno dei protagonisti della storica promozione in C1 del 1982/83 dei lilla. Il ragazzo verrà al Legnano in prestito dall’Alcione. Proprio a Legnano, Andrea Cozzi ha mosso i primi passi calcistici facendo tutta la trafila delle giovanili con la Roncalli, poi diventata Academy Legnano, fino alla categoria dei Giovanissimi. È seguito quindi il trasferimento all’Alcione con cui ha giocato negli Allievi e per due stagioni nella Juniores Nazionale Under 19. Tornando alle vicende societarie a causa della ridotta capienza del Campo di Via Pace (capienza solo 350 posti), è quasi certo che la prima gara interna contro il Pavia verrà disputata in un’altra sede lontano da Legnano. Nei prossimi giorni sarà comunicato luogo, ora e data della presentazione ufficiale del nuovo programma dirigenziale e sportivo di Eros Pogliani. Fanno pensare le sliding doors a colori lilla con gente che va e gente che viene di continuo.

Prima Alessandro Nuccilli, ufficializzato il 16 agosto come vice presidente esecutivo e durato la bellezza dii 8 giorni, visto che si è dimesso il 24 agosto scorso. Oggi la revoca delle deleghe ad Alessandro De Rose che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di responsabile dell’area tecnica e di Gianluca Greco, ormi ex direttore generale. Arrivati entrambi ad inizio agosto, sono durati qualche settimana.