Giacomo, il giovane matematico. Arriva secondo al Kangourou: "Successo di tutta la comunità"

Vanzaghello celebra Giacomo Rivolta, arrivato al secondo posto al Kangourou della Matematica. Il paese si veste a festa per il giovane studente della categoria Benjamin, che ha conquistato l’argento alla finale italiana della prestigiosa kermesse. Il riconoscimento è stato celebrato con una cerimonia ufficiale, durante la quale il sindaco Arconte Gatti e l’assessore Doris Giugliano hanno consegnato al talento locale una pergamena a testimonianza del suo straordinario risultato. "La matematica per lui non ha segreti", ha dichiarato il sindaco Gatti, sottolineando come Giacomo rappresenti un esempio di eccellenza per tutta la comunità. L’assessore Giugliano, condividendo l’entusiasmo, ha augurato un futuro radioso al giovane, iscritto all’istituto comprensivo De Amicis di Busto Arsizio.

"Ad maiora semper, Giacomo". La competizione, nota per il suo elevato livello di difficoltà, ha offerto allo studente una piattaforma per dimostrare il suo talento. "Con il supporto della scuola, degli insegnanti e della famiglia – ha aggiunto il sindaco – Giacomo continua a crescere nel sapere e nella stima di chi gli è accanto.

Il suo successo è un esempio concreto di come l’educazione e la solidarietà comunitaria possano fare la differenza nel percorso di crescita degli studenti". Dal 1999 il Kangourou della Matematica è organizzato dall’associazione culturale Kangourou Italia con il dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. Parte di una rete internazionale, la competizione punta a diffondere la cultura matematica di base attraverso gare individuali e a squadre. Il risultato di Giacomo non è solo motivo di orgoglio per lui e per la sua famiglia, ma di tutta Vanzaghello.