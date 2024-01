"Genitori nell’era digitale". Una conferenza sul tema

Motivo di conflitto fra genitori e figli, lo smartphone è tasto dolente quando si tratta di negoziare il primo acquisto per la prole. Qual è l’età giusta? Funzionerà davvero il "parental control"? Non esponiamo precocemente nostro figlio a contenuti disturbanti? Mamme e papà con figli in crescita conoscono questi interrogativi. Può essere utile partecipare all’incontro a tema "Come essere genitori consapevoli nell’era digitale" sabato alle 10.30 al Teatro di via Dante. La conferenza è organizzata dall’Istituto paritario comprensivo Maria Montessori, con il patrocinio del Comune. I relatori sono Alberto Pellai (nella foto), medico, psicoterapeuta e scrittore, e Barbara Tamborini, psicopedagogista e scrittrice. Nato a Somma Lombardo nel 1964, Pellai nel 2004 ha ottenuto dal ministero della Salute la medaglia d’argento al merito in Sanità pubblica. È autore di molti libri di parenting e psicologia, tra i quali "Tutto troppo presto", "L’educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di Internet" " "Mentre la tempesta colpiva forte" e, con Barbara Tamborini, "L’età dello tsunami" e "Il metodo famiglia felice". Coppia anche nella vita, Alberto e Barbara hanno quattro figli. Tamborini tiene laboratori educativi nelle scuole e corsi per docenti e genitori. È autrice di libri per ragazzi e della serie televisiva "Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 anni". S.V.