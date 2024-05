Gli angeli a quattro zampe delle macerie: Rocket campione del mondo

Legnano (Milano), 23 maggio 2024 – Campione del mondo in carica a squadre grazie al titolo vinto nel 2023 e, dopo le gare di fine aprile 2024, campione del mondo in singolo e a squadre nel contest specifico dedicato ai soli pastori belgi: ne è passata di acqua sotto i ponti da quando, nel 2016, per la prima volta avevamo parlato di Alarico Sberlati, il giovane legnanese classe 1995 che aveva iniziato a farsi notare, allora con il suo fido Jack Russel “Otto“, nelle gare dedicate ai cani da soccorso, quelli che si trovano anche a operare nei casi in cui il fiuto degli animali diventa fondamentale per rintracciare segnali di vita tra le macerie o nelle situazioni di emergenza. Per Alarico la scintilla era stata anni prima la passione per i cani e per l’addestramento, maturata e perfezionata negli anni da volontario in Croce Rossa a Bresso nel gruppo cinofilo e affinata da quello che è poi scaturito. Con gli anni la passione è diventata professione anche attraverso l’apertura di un centro di addestramento tanto che ora la parte agonistico sportiva, come dimostrano i risultati, è diventata prevalente: "Si, è proprio così - racconta Alarico -. È diventato un impegno che occupa gran parte del tempo, tanto che ormai è diventato difficile intervenire in prima persona nei luoghi in cui, per emergenze di qualsiasi tipo, è richiesto l’intervento dei cani da macerie. Per me è ora prevalente l’impegno nella formazione e nell’addestramento dei gruppi che in quei contesti si troveranno a lavorare".

E poi ci sono le competizioni, che impongono una preparazione continua e numerosi trasferimenti sui luoghi dei diversi campionati: lo scorso anno Alarico era nel team Italia che ha vinto il campionato del mondo per la ricerca in macerie, disciplina che si traduce nella ricerca di persone in uno scenario che simula un crollo. In quella competizione Alarico si era presentato con il suo pastore belga Rocket aus der krummholz: un talento pure lui, perché a fine aprile di quest’anno, nel campionato mondiale FMBB dedicato ai soli pastori belgi, Alarico e Rocket hanno trionfato sia nel contest della competizione a squadre, sia in quello individuale, sempre nella specialità della ricerca.

"A settembre parteciperemo a un altro campionato, in Finlandia - conclude Alarico -, l’IRO World Championship e per prendere le misure abbiamo da poco preso parte al campionato finlandese…".