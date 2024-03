Furto con spaccata all’agenzia Snai

Hanno preso di mira l’agenzia Snai di Parabiago gli ignoti ladri che nella serata dell’altro ieri sono entrati in azione a Parabiago. L’episodio è accaduto intorno alle 21, quando i ladri sono riusciti a penetrare nei locali che si affacciano su piazza Volontari del Sangue. Sono riusciti a sollevare la saracinesca, hanno spaccato il vetro dell’ingresso principale e sono penetrati nell’esercizio commerciale. Qui hanno preso di mira la torretta cambia monete, che è stata completamente asportata dalla sua sede e sottratta. A quel punto, portando in dote la torretta ancora da forzare, i ladri hanno lasciato il luogo del furto. Si ipotizza che la torretta potesse contenere denaro contante per qualche centinaio di euro, anche se la cifra precisa deve essere ancora quantificata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che si stanno occupando delle indagini.