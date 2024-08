Legnano, due uomini fermati dalla Polizia dopo aver rubato le cartucce per le stampanti

Legnano (Milano), 14 agosto 2024 – Avevano appena rubato otto cartucce per le stampanti del valore complessivo di 500 euro, ma non avevano fatto i conti, o meglio non si erano accorti di essere stati notati da una Volante della Polizia. Due uomini di 33 e 70 anni, residenti in altri Comuni della zona, sono stati così denunciati a piede libero per furto. A notarli, domenica intorno alle due e mezza del pomeriggio, una pattuglia del commissariato di via Gilardelli impegnata in un servizio di controllo del territorio. Siamo in corso Sempione, nei pressi del centro commerciale Cantoni. I due, dall’aria vagamente sospetta, stanno raggiungendo l’auto parcheggiata a passo sostenuto. Quasi una fuga. Quando vengono fermati, non sanno giustificare il possesso di quelle cartucce ancora imballate. Dal baule dell’auto ne spuntano poi altre. Per un totale, appunto, di otto. È chiaro a tutti che sono il “bottino” di un furto appena messo a segno. Gli agenti fanno arrivare sul posto il proprietario del negozio, che conferma l’ammanco dagli scaffali e conferma quindi il furto. Scatta così l’inevitabile denuncia. Accompagnata da un foglio di via obbligatorio, che terrà entrambi lontani per un po’ dal Comune di Legnano.