Furti nei negozi di Legnano: arrestato 17enne

Legnano (Milano), 21 gennaio 2025 - La Polizia di Stato di Legnano ha arrestato un cittadino tunisino di 17 anni, su cui pendeva una misura cautelare di custodia in carcere.

L’arresto è avvenuto ieri durante un’operazione di controllo intensificata dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Legnano, in risposta a una serie di furti ai danni di attività commerciali. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di fuggire mentre stava per salire su un autobus delle autolinee regionali. Durante il controllo, è stato accertato che il ragazzo era destinatario di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria del Tribunale per i Minorenni di Milano per furto aggravato.

Dopo i consueti accertamenti presso il commissariato, il 17enne è stato trasferito all’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.