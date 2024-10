Rubano nelle auto in sosta tra Legnano e Castellanza: denunciati tre giovani ladri

Legnano (Milano), 20 ottobre 2024 – Giravano nei comuni del territorio alla ricerca di autovetture da “svuotare”, ma sul loro percorso hanno trovato infine gli agenti del Commissariato di Legnano: il poliziotti del Commissariato di Legnano, in occasione di un servizio mirato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dell'immigrazione clandestina, hanno infatti denunciato in flagranza di reato tre persone di 18, 22 e 28 anni per il reato di tentato furto in concorso.

Intorno alle 20.30 di venerdì sera una pattuglia in abiti civili del Commissariato Legnano ha intercettato in Via Sabotino, nel parcheggio di una pizzeria, una vettura sospetta con a bordo tre persone: dopo un servizio di appostamento e di pedinamento in auto gli agenti hanno sorpreso in flagranza di reato le persone sospette in via Mulini a Castellanza, nel parcheggio dell'Ospedale.

I poliziotti da tempo monitoravano infatti i passaggi sul territorio legnanese di una vettura che, grazie allo scambio informativo possibile attraverso le banche dati interforze, era stata segnalata dal mese di agosto come mezzo utilizzato per commettere furti a bordo auto nel territorio di Garbagnate Milanese. In estate alcuni cittadini avevano anche ripreso con un cellulare, facendo diventare poi il video virale, il sopraggiungere di questa vettura e il successivo furto di uno zaino custodito in una vettura compiuto da due persone poi risalite a bordo del mezzo guidato da un terzo complice.

L’altra sera la Polizia di Stato, captato il segnale del transito della vettura, prima ne ha studiato i movimenti sul Sabotino, per poi intuire quello che sarebbe stato il passaggio successivo, ossia il parcheggio di Castellanza: qui sono infine riusciti a evitare il furto consumato a bordo di una vettura, il cui proprietario è stato poi rintracciato e ha sporto denuncia in Commissariato.

Gli agenti hanno sequestrato guanti, torce e un cacciavite a spacco, denunciando per tentato furto in concorso tre cittadini italiani di 22, 28 e 18 anni, con precedenti penali e di polizia, dimoranti nel campo di Garbagnate Milanese, ai quali è stato notificato l'avviso di avvio del procedimento amministrativo che dovrà condurre al foglio di via obbligatorio dal Comune di Legnano.

Nel corso degli accertamenti condotti in Commissariato, i poliziotti hanno indagato il ventottenne anche per un furto consumato in concorso con altri soggetti al momento ignoti, commesso a Legnano nel mese di agosto: il soggetto, infatti, è stato riconosciuto tra coloro che erano stati ripresi dagli impianti di videosorveglianza presenti sul luogo del furto.