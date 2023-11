Furti a raffica in Valcuvia. Arrestati due minorenni

Arrestati dai carabinieri di Luino due minorenni, al termine di lunghe indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia luinese volte ad assicurare alla giustizia tutti i presunti responsabili di una lunga serie di reati commessi in Valcuvia tra l’inverno e la primavera scorsi, tra cui una rapina a mano armata a Casalzuigno, numerosi furti in varie abitazioni a Cittiglio, Cassano Valcuvia, Cuveglio, Mesenzana e all’interno di autovetture, la ricettazione di veicoli e di gioielli presso ignari "compro oro". A luglio nell’ambito della stessa indagine erano già stati arrestati due marocchini, di 18 e 22 anni, residenti in Valcuvia, nei giorni scorsi l’attività degli inquirenti nella quale è stato ricostruito il presunto sodalizio tra maggiorenni e minorenni, si è conclusa con l’applicazione delle misure restrittive emesse dal Tribunale dei Minori di Milano nei confronti di due diciassettenni, uno originario del Bangladesh, l’altro italiano, ritenuti corresponsabili a vario titolo dei reati al centro delle indagini. L’attività investigativa, dopo la rapina di gennaio a Casalzuigno, ha portato a mettere in relazione anche gli altri reati. R.F.