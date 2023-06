Furgone in retromarcia investe ciclista e si allontana

Sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente dell’altro giorno nella frazione magentina di Pontevecchio. Pare che il conducente di un furgone, arrivato alla segnaletica di Stop di via Isonzo, a fianco di Villa Castiglioni sede del Parco del Ticino, abbia indietreggiato perché da via Bottego sopraggiungevano dei veicoli. Auto che non sarebbero riuscite a passare se lui non fosse indietreggiato, trattandosi di un punto in cui la strada si restringe. La manovra è risultata però imprudente perché un uomo in bicicletta di 69 anni si sarebbe posizionato improvvisamente dietro il furgone che stava arretrando. Il ciclista è stato urtato e il conducente del furgone si è allontanato. Non si può escludere che non si sia accorto di nulla. I soccorsi sono stati allertati immediatamente e hanno portato sul posto un equipaggio della Ata di Zelo e l’autoinfermieristica. Inizialmente le condizioni del 69enmne erano apparse molto critiche, al punto che gli equipaggi sono giunti sul posto con il codice rosso. L’uomo ha riportato un trauma cranico importante ed è stato trasferito, in codice giallo, all’Humanitas di Rozzano. La Polizia locale di Magenta sta cercando chiarimenti alla dinamica che potrebbero arrivare dalle immagini di una telecamera dislocata in zona. G.M.