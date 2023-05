Fuori pericolo il ragazzo in bicicletta investito da un pullman

È fuori pericolo il ragazzo sedicenne che martedì nel primo pomeriggio era stato urtato da un pullman extraurbano sulla provinciale fra Cerro Maggiore e Rescaldina. Dopo essere stato sbalzato dalla bici, l’adolescente era stato ricoverato al San Gerardo di Monza con delle sospette fratture, che fortunatamente non sono poi state confermate una volta effettuati gli esami. Per lui, alla fine, solo un trauma cranico. Illeso l’amico che si trovava con lui in quel momento. I due amici stavano compiendo una svolta per raggiungere la pista ciclabile, quando l’autobus in manovra ha centrato il sedicenne. Un’indagine è stata aperta per verificare la corretta (o meno) collocazione delle transenne utilizzate per effettuare degli sfalci.