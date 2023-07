Fuoco e fumo in fabbrica Paura nel magazzino dei prodotti antincendio La custode dà l’allarme

di Graziano Masperi

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Legnano, e in particolare della stazione di Nerviano, per chiarire le cause dell’incendio avvenuto ieri mattina a Pogliano Milanese alla ditta Ma.Pi specializzata in prodotti e servizi anti incendio, in via Berlinguer. L’allarme è scattato immediatamente. La custode di un’azienda collocata proprio a fianco della Ma.Pi ha sentito delle esplosioni e ha allertato il numero unico per le emergenze che ha girato, immediatamente, la chiamata ai vigili del fuoco.

Sono arrivati sul posto gli equipaggi di Rho con l’autoscala e quelli del comando di Legnano. Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato problemi ulteriori e ha limitato notevolmente i danni. Le squadre di intervento hanno appurato che non c’erano persone che necessitavano di assistenza e si sono occupati di spegnere le fiamme. Operazione riuscita nel giro di poco tempo. Il magazzino è stato messo in sicurezza per poter tornare operativo. Giunte a Pogliano Milanese anche due pattuglie di carabinieri, dalla Compagnia di Legnano e da Nerviano. Ora dovranno essere ultimati gli accertamenti per capire cosa sia accaduto. Se si è trattato di un corto circuito e da dove è scaturito. Tutte analisi che verranno ultimate nei prossimi giorni con l’ausilio di tecnici specializzati. La certezza è che si sia trattato di un rogo di natura accidentale, senza il concorso esterno di qualcuno. I danni sono stati limitati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. Soltanto la notte precedente si era verificato un rogo a Bernate Ticino che ha interessato un campo agricolo di circa 30mila metri quadrati.

Un incendio in notturna sul quale non si esclude il dolo. Ignoti potrebbero averlo appiccato volontariamente con il solo scopo di causare danni. Un atto di vandalismo per il quale gli autori ben difficilmente verranno smascherati. Nessuno ha visto o sentito movimenti sospetti prima dell’incendio. Quando sono arrivati i soccorsi, per il frastuono e il rumore delle sirene, tanti residenti di via Vittorio Veneto sono scesi in strada ad accertarsi di cose fosse accaduto.