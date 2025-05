Frontale tra auto, gravissima a 38 anni

Ancora un grave incidente sulla Statale 526 dell’Est Ticino, all’altezza di Cassinetta di Lugagnano. Ieri mattina, poco dopo le 9, lo scontro frontale tra due automobili. Ad avere la peggio è stata una guidatrice trentottenne che ha riportato un trauma cranico, uno al torace e uno a un arto inferiore.

I soccorritori l’hanno trasferita in codice rosso – quello che indica la massima gravità – all’ospedale di Legnano con l’equipaggio dell’Azzurra Vigevano arrivato insieme all’autoinfermieristica. Coinvolto sull’altro veicolo un sessantenne che, non avendo riportato ferite, non è stato accompagnato in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per effettuare i rilievi che dovranno chiarire la dinamica. La Statale 526 si conferma una delle arterie più pericolose della zona. Numerosi sono stati gli incidenti avvenuti nel corso degli anni, alcuni con esito tragico. In particolare nel tratto che collega Robecco sul Naviglio ad Abbiategrasso, dove la strada è stretta in diversi punti e non è più in grado di sopportare il flusso di traffico attuale.

L’altra sera a Robecco sul Naviglio, in via Gorizia, si è verificato un altro incidente su cui sono ancora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e attribuirne le responsabilità. Coinvolte alcune ragazze a piedi, poco più che ventenni, urtate da un veicolo. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza che ha accompagnato i feriti, in codice giallo, al Pronto soccorso di Magenta.

G.M.