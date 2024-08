Fotovoltaico sui tetti. Impianti in tre scuole

Fotovoltaico nelle scuole di Legnano: in arrivo 640mila euro dalla Regione Lombardia, per installare nuovi impianti negli istituti Manzoni, Tosi e Don Milani. I fondi fanno parte di un più ampio progetto regionale, del valore di 3,2 milioni, destinato alla realizzazione di impianti integrati per coprire il fabbisogno energetico degli edifici pubblici attraverso fonti rinnovabili. Questo budget aggiuntivo integra un bando rivolto agli enti locali e territoriali della Lombardia, volto a soddisfare il fabbisogno energetico mediante la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di valorizzare le risorse locali e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell’aria e il clima.

In totale sette progetti riceveranno finanziamenti. Oltre a Legnano, riceveranno i fondi i Comuni di Zogno e San Paolo d’Argon (Bergamo), Bulgarograsso (Como), Guidizzolo, Castellucchio e Acquanegra sul Chiese (Mantova). A Legnano il progetto prevede l’installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture dell’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni (scuola primaria Alessandro Manzoni e scuola secondaria di primo grado Franco Tosi), con una potenza di picco di 576,00 kW, e alla primaria Don Milani, con una potenza di picco di 171,20 kW.

"Scuole, municipi, impianti sportivi e centri di servizi si alimenteranno con energia da fonti rinnovabili – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e Clima della Regione, Giorgio Maione (nella foto) –. Negli ultimi due anni abbiamo investito 15 milioni in 19 progetti, utilizzando risorse dagli avanzi di bilancio per rispondere a un bando che ha avuto un successo straordinario, superando le disponibilità iniziali. Per la Regione Lombardia, l’alleanza con i Comuni è strategica per realizzare progetti di decarbonizzazione, puntando sull’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Questi finanziamenti non sono soltanto un sostegno per la realizzazione degli interventi, ma rappresentano un investimento nel futuro, permettendo di ridurre i costi energetici con effetti positivi anche sulla qualità dell’aria".