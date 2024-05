La Folgore Caratese denuncia: “Tifosi del Legnano liberi di distruggere spalti e campo”. E chiede 100mila euro di danni

Legnano (Milano) 13 maggio 2024 - La retrocessione in Eccellenza del Legnano calcio ha causato danni alla Folgore Caratese, proprietaria dello Sportitalia Village dove si è giocata la gara playout di serie D tra Legnano e Castellanzese, vinta dai neroverdi per 5-0.

Sul campo in erba sintetica sono stati lanciati dai tifosi lilla due fumogeni che hanno causato danni al manto sintetico dello stadio. Da qui il comunicato stampa della Folgore Caratese: "La US Folgore Caratese condanna con fermezza quanto accaduto oggi allo Sportitalia Village durante il play out Legnano-Castellanzese, con i tifosi del Legnano lasciati liberi di distruggere spalti e manto erboso con lancio continuo di fumogeni.”

Secondo quando si legge in un comunicato del club brianzolo, pubblicato in serata, “la prima stima dei danni si assesta tra i 50 e i 100 mila euro. Nella giornata di domani la Folgore Caratese chiederà i danni alla società Legnano Calcio e chiederà l’intervento della Lega Nazionale Dilettanti.”

Il team digital media della Folgore Caratese, stando al comunicato, avrebbe provveduto a filmare tutto quanto accaduto, dichiarando di essere intenzionata a mettere a disposizione il filmato alla Questura ed alla Lega Nazionale Dilettanti