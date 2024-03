Flashmob contro la violenza: "Non vogliamo sedie vuote"

Rete Rosa, centro antiviolenza capofila del comprensorio saronnese, propone un flash mob in Municipio per l’otto marzo. "Non vogliamo altre sedie vuote!" è lo slogan dell’iniziativa di sensibilizzazione che punta ad "uscire dalle gabbie della violenza con l’impegno di tutti". L’appuntamento è venerdì 8 alle 10 in Comune, con ingresso in piazza Repubblica. "È una festa per celebrare i diritti delle donne ma la violenza di genere richiamata dalla sedia rossa sta a ricordarci un diritto negato: la scelta delle donne a vivere liberamente una relazione affettiva compresa la possibilità di interromperla, quando giudicano sia finita o di spezzarla quando causa umiliazione e sofferenza".

Chiara la metafora usata dall’iniziativa: "Ogni volta che c’è una sedia vuota per mano di un uomo che a una donna fa pagare con la vita la decisione di lasciarlo, viene ucciso un diretto di scelta piena e libera. Non vogliamo altre sedie vuote". Rete Rosa collabora anche con iniziative sulla sensibilizzazione dei diritti delle donne in altri Comuni del comprensorio sempre in occasione dell’8 marzo.

S.G.