Fiume Olona, argini in sicurezza. Finiti i lavori sulla sponda destra: "Passo importante per il territorio"

Sono state portate a termine in questi giorni le opere di “somma urgenza” previste sul fiume Olona e che hanno interessato la sponda destra del fiume nella zona di via Barlocco. L’intervento, eseguito in concreto da AIpo, rientra tra quelli previsti per l’adeguamento funzionale del fiume Olona nei comuni di San Vittore Olona e Canegrate ed è stato finanziato da Regione Lombardia.

La Regione ha previsto interventi nei due comuni citati per complessivi 1,3 milioni di euro, mentre il costo di questo primo intervento è stato pari a 80mila euro. Nella sostanza si è lavorato alla pulizia della sponda sinistra esistente e alla rimozione del muro di contenimento crollato. Si è poi proceduto poi con una riprofilatura e con il ripristino della sponda erosa mediante "imbottimento di materiale arido reperito in loco o appositamente fornito".

Al piede della sponda sono stati invece collocati alcuni massi ciclopici a difendere l’argine, mettendo in sicurezza questa parte del corso del fiume.

Un intervento diventato necessario "a seguito delle forti e abbondanti precipitazioni della scorsa estate", aveva spiegato qualche settimana fa a inizio lavori il sindaco del Comune di San Vittore Olona, Marco Zerboni, esprimendo anche la sua soddisfazione per il finanziamento ottenuto da Regione Lombardia. "Un altro passo – ha invece commentato ora, a fine lavori, Roberto Morlacchi, assessore all’Ecologia, Urbanistica e Commercio - verso la salvaguardia idraulica del territorio in caso di criticità climatiche è stato fatto: altri seguiranno".