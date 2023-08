Finalmente riapre la passerella della ciclopedonale del lago

Il vecchio pontile in legno era stato chiuso nell’agosto del 2020 in quanto ormai ammalorato e pericoloso. Tre anni più tardi il Lago di Comabbio ha finalmente la sua nuova passerella, realizzata in acciaio zincato. Un materiale scelto proprio per la sua resistenza, come ha sottolineato il presidente della Provincia Marco Magrini dopo il taglio del nastro nel pomeriggio di ieri. "Abbiamo fatto un’opera indistruttibile che rimarrà per tanti anni: è veramente un gioiellino per la Provincia di Varese".

L’anello ciclopedonale del lago torna così ad essere percorribile nella sua interezza a disposizione di cittadini, famiglie, turisti e sportivi. Al risultato hanno collaborato insieme a Villa Recalcati le amministrazioni locali che si affacciano sul Lago di Comabbio e il Parco del Ticino. La passerella ciclopedonale riprende esattamente il vecchio tracciato, che si estende per 450 metri interessando i territori di Ternate e Comabbio. Una struttura estremamente leggera realizzata nel rispetto del paesaggio e costata due milioni di euro. Lorenzo Crespi