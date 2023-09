Festa per Gioele Asquini. Sarà ordinato diacono nel Duomo di Milano

Azione Cattolica Legnano festeggia Gioele Asquini, 33 anni, che sabato 30 settembre sarà ordinato diacono nel Duomo di Milano. "Gioele è un giovane talento del nostro territorio. Sin dalla tenerà età frequenta la parrocchia di San Paolo a Legnano, si impegna nel servizio liturgico come chierichetto e cerimoniere. Negli anni è sempre più impegnato, nel quartiere e nel servizio di fede: attivo nel Palio con la contrada della Flora e nel promuovere il dialogo interreligioso con il gruppo Fedialoghiamo. Frequenta con entusiasmo il gruppo giovani in oratorio, è socio generoso in Azione Cattolica, per cui si rende disponibile come educatore degli adolescenti" spiega Azione Cattolica. Gioele è anche attore nella compagnia teatrale amatoriale "La fabbrica del cioccolato". Dopo il suo percorso da seminarista, l’8 settembre 2020, si è presentato davanti all’Arcivescovo per ricevere il rito della "vestizione", potendo così indossare l’abito talare e la cotta. "Rimane un riferimento presente e disponibile per il percorso dei gruppi giovanili nelle parrocchie dell’Oltrestazione. Ch.S.