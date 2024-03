Festa dei 97 anni per l’ex parroco don Giacobbe

Novantasette anni e una mente talmente lucina da ricordare ogni momento della sua vita di fede. Volontari della Parrocchia, le volontarie della San Vincenzo San Martino e alcuni amici hanno voluto festeggiare l’ex parroco di Magenta don Fausto Giacobbe. Un po’ la memoria storica di una città che, negli ultimi anni, è profondamente cambiata. "Non arrivai a Magenta volentieri – ricorda – il cardinal Martini mi propose Magenta, quando avevo già un’altra destinazione. Accettai, pensando ai grandi parroci del passato". E’ un fiume in piena don Fausto. Dimostra molti meno anni di quelli che la carta di identità gli attribuisce. "Pensavo alla grande importanza di Magenta dal punto di vista storico – afferma – Ho trovato accoglienza e collaborazione. Ho trovato tanta attenzione e corresponsabilità". Molte delle cose che ancora oggi vengono utilizzate si devono alla sua lungimiranza. "Di lavori ne ho fatti parecchi. Ho trovato l’oratorio finito, ma non c’era il cinema. La discussione verteva se farci una palestra o il cinema. Io optai per il cinema perché serviva uno spazio culturale". Don Fausto ricorda anche i contrasti dell’epoca. Il centro per la catechesi di don Giuseppe Locatelli che don Fausto continuò trovando parecchia collaborazione come per il restauro della basilica.