Atti persecutori contro la ex: lo stalker è Marco Gasparri, consigliere comunale di Rescaldina

Rescaldina (Milano) – Pedinata insistentemente dall’ex compagno ormai da parecchio tempo, tanto da far scattare altre denunce e segnalazioni ai Carabinieri, fino all’arresto del persecutore avvenuto, dopo l’ennesimo episodio, solo pochi giorni fa: l’ultima chiamata ai militari è infatti arrivata sabato scorso, 25 maggio, e a chiedere aiuto c’era la vittima dello stalking, una donna di 40 anni residente a Cerro Maggiore, che ha segnalato ai Carabinieri di essere tormentata e seguita a piedi dall’ex compagno, anche lui 40enne, già denunciato per atti persecutori.

Lui è Marco Gasparri, di professione agricoltore, ad oggi consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle nel Comune di Rescaldina e, dopo un contrasto con il movimento dal quale ha preso le distanze, candidato alle prossime elezioni nella lista De Candia sindaco. Sabato mattina, dopo la chiamata della donna, la pattuglia dei Carabinieri, a conoscenza delle precedenti denunce, è giunta a Cerro Maggiore in pochi minuti e non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione, cogliendo in flagranza di reato Gasparri. L’uomo, che è invece residente a Rescaldina, si era effettivamente avvicinato alla donna contro la volontà della stessa e anche in questa occasione la stava seguendo a piedi a breve distanza, fino provocare la reazione impaurita della ex compagna e la chiamata telefonica ai Carabinieri.

Ai militari non è restato altro da fare che arrestare Gasparri, denunciato per stalking e atti persecutori. L’uomo è stato dunque condotto dai militari al carcere di Busto Arsizio in attesa delle decisioni del giudice. Gasparri è conosciuto a Rescaldina per il suo impegno politico: il 40enne era subentrato in consiglio comunale al consigliere comunale eletto del Movimento 5 Stelle, Massimo Oggioni, nel mese di giugno del 2022.

Da mesi Gasparri, che è l’unico consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Rescaldina, non si presenta però in aula dopo alcuni contrasti avuti con il suo movimento politico. Gasparri, come esito del citato contrasto, ha annunciato infine il suo ingresso nella lista De Candia sindaco del candidato sindaco Tommaso De Candia in previsione delle elezioni comunali rescaldinesi che si terranno l’8 e 9 giugno.