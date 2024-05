Cerro Maggiore, pedinava e assillava la sua ex: arrestato lo stalker

Cerro Maggiore (Milano), 28 maggio 2024 – Pedinata insistentemente, ormai da parecchio tempo, tanto da far scattare denunce e segnalazioni ai Carabinieri, fino all’arresto del persecutore avvenuto, dopo l’ultimo episodio, pochi giorni fa: l’ultima chiamata ai militari è arrivata sabato scorso, 25 maggio e a chiedere aiuto c’era la vittima dello stalking, una donna di 40 anni residente a Cerro Maggiore, che segnalava di essere ormai da parecchio seguita a piedi dall’ex compagno, anche lui 40enne, già denunciato per atti persecutori.

Quando la pattuglia dei Carabinieri è giunta sul posto non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione, cogliendo in flagranza di reato l’uomo.

il 40enne, residente a Rescaldina, era effettivamente sulle tracce della donna anche in questa occasione e la seguiva a breve distanza a piedi. L’’uomo, dopo la fine della relazione, continuava ad assillare e pedinare fisicamente la donna fino a quest’ultimo episodio, all’arresto e alla denuncia per stalking e atti persecutori. Il 40enne è stato condotto dai militari al carcere di Busto Arsizio in attesa delle decisioni del giudice.