Ex Magazzino merci ferroviario, parte il rilancio

Non solo velostazione nell’ex magazzino di Rfi a lato dei binari della stazione: partiti i lavori per la realizzazione della struttura sotto il porticato dell’edificio, infatti, l’amministrazione comunale ha lanciato la procedura di coprogrammazione per la parte principale dell’ex Magazzino merci dello scalo ferroviario dove potranno trovare spazio altre attività “connesse" al mondo delle due ruote.

L’amministrazione comunale con questo iter prevede di coinvolgere gli Enti del terzo settore in un lavoro che porti a individuare le funzioni e i servizi da erogare nello stabile, ma anche a quantificare gli investimenti i per la loro realizzazione, a definire un piano di gestione, oltre a suggerire il percorso amministrativo migliore per l’affidamento degli immobili.

Oggetto della coprogrammazione sarà anche l’ex deposito moto e cicli accanto al sottopasso ciclopedonale, oggetto di concessione d’uso da un privato al Comune. Da ricordare che l’edificio dell’ex Magazzino merci risale alla fine dell’Ottocento ed è vincolato a seguito di dichiarazione di interesse culturale da parte del Segretariato regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura.

Il termine per richiedere di partecipare alla coprogrammazione è fissato alle 12 di venerdì 21 marzo.

P.G.