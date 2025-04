Ex discarica, il Comune convoca una commissione “trasparente”

"L’iter del progetto di recupero ambientale dell’area di Baraggia deve procedere con concretezza, trasparenza e spirito di condivisione". Così l’assessore all’Ambiente Alessandro Provini annuncia la convocazione di una nuova seduta della Commissione Consiliare, dedicata a fare il punto sulle procedure in corso e, soprattutto, ad ascoltare le proposte del comitato “No Discarica”, che proprio in queste ore ha raccolto ben 1600 firme contro il progetto.

"La Commissione – spiega Provini – sarà un momento ordinato di ascolto e confronto. Vogliamo approfondire, chiarire e condividere ogni passaggio dell’iter amministrativo. L’incontro si svolgerà in diretta streaming e sarà registrato, così che ogni cittadino possa seguirlo anche da casa. La trasparenza è un principio fondamentale".

Quella in programma sarà la seconda riunione ufficiale della Commissione dedicata a Baraggia. "Analizzeremo insieme quanto è stato fatto finora e affronteremo il percorso che dovrà iniziare a breve in sede di Città Metropolitana – aggiunge l’assessore –. Il nostro obiettivo è portare avanti il percorso pubblico e condiviso avviato già da anni, con le battaglie giudiziarie del 2019, 2020 e 2021 che ci hanno visti vincitori, e proseguito nel 2023 con la presentazione del protocollo d’intesa, fino alla bozza di convenzione discussa nella commissione del 2024".

