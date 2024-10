Europeo e Internazionali di Roma, pioggia di ori

Il Judo Club Legnano di via Cantù festeggia un nuovo importante traguardo grazie alla recente introduzione del Brazilian Jiu-Jitsu. A pochi mesi dall’avvio dei corsi, la squadra ha raccolto una pioggia di medaglie al Roma International Open e al Campionato Europeo di Brazilian Jiu-Jitsu No-Gi. Guidati dal maestro brasiliano e campione Glimario Júnior, gli atleti del club hanno conquistato ben 5 ori, mostrando una preparazione di altissimo livello.

Leonardo La Volpe ha dominato al Roma International Open, mentre Oreste Amati e Angelo Margarone hanno non solo trionfato nelle rispettive categorie, ma anche conquistato l’oro nella prestigiosa categoria Open. Sfortunata invece Juliana Ribeiro, che ha dovuto cedere per strangolamento dopo un combattimento brillante. Il 18 ottobre, sempre a Roma, si è tenuto il Campionato Europeo di Brazilian Jiu-Jitsu No-Gi, dove Angelo Margarone ha confermato il suo valore a livello internazionale sconfiggendo avversari provenienti da tutto il mondo e portando a casa un meritatissimo oro. Grande entusiasmo ha espresso il presidente del Judo Club Legnano per i successi raggiunti, sottolineando come il Brazilian Jiu-Jitsu, introdotto da poco nella palestra, stia già regalando soddisfazioni di rilievo a livello internazionale. Il maestro Glimario Júnior, dal canto suo, ha elogiato l’impegno e la dedizione dei suoi atleti, affermando di essere sempre stato fiducioso che avrebbero saputo eccellere in queste competizioni. Angelo Margarone, fresco campione europeo, ha dichiarato: "Sono molto soddisfatto del lavoro svolto con il maestro. È stato un ritorno alle origini, ai tempi in cui combattevo da giovane. Non è stato facile seguire la dieta per rientrare nel peso, ma il maestro mi ha guidato al meglio, permettendomi di raggiungere questo risultato".Ch.S.