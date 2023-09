Esplosioni e auto a fuoco Allarme in via don Milani

Piccole esplosioni, una dopo l’altra, e una coltre di fumo nel cielo. Non si esclude nulla per l’incendio avvenuto in via don Milani a Magenta nella notte tra domenica e lunedì. L’allarme è scattato verso le 3 quando una vecchia Panda era stata avvolta dalle fiamme. Il fuoco ha danneggiato anche due auto parcheggiate accanto. Giunti sul posto i carabinieri di Sedriano e i vigili del fuoco di Magenta. Ci sono elementi che potrebbero far propendere per un incendio doloso. Un residente, Osvaldo Bertaglia aveva notato proprio quella Fiat Panda vecchio modello, parcheggiata poco più avanti verso le scuole Baracca, nella giornata di sabato. "Aveva il vetro spaccato – spiega Bertaglia – con alcune persone attorno. Questa mattina, lunedì, la ritrovo completamente bruciata a pochi metri". Il residente è proprietario dell’auto che era parcheggiata appena dietro la Panda e che è rimasta danneggiata nella parte anteriore. Bertaglia lamenta da tempo una situazione di disagio in via don Milani. "Ogni fine settimana questo parcheggio si riempie di giovani con le bottiglie in mano che poi gettano a terra – conclude – Siamo noi residenti a raccoglierle il giorno dopo per mantenere l’ambiente in ordine".