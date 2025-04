Esplosione nella notte. Colpo alla Monte Paschi ladri in fuga col bacomat

È stato sentito anche nelle zone periferiche di Magenta il forte boato che, nella notte tra domenica e lunedì, ha fatto saltare il bancomat della Mps in piazza Liberazione. Erano le 4 quando alcuni cittadini si sono talmente spaventati da essere scesi in strada per vedere cosa fosse successo. I malviventi hanno fatto un lavoro di precisione che ha permesso di limitare i danni al bancomat che è stato completamente asportato, mentre la struttura non ha subito danni. Per tutta la giornata di ieri la filiale magentina della Mps è rimasta chiusa al pubblico per consentire le indagini e al personale interno di chiarire a quanto ammonta il bottino, tuttora in fase di calcolo. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri di Magenta che lavorano coadiuvati dal comando di Abbiategrasso. "Quando ho sentito lo scoppio ho capito subito che era qualcosa di diverso dalla semplice esplosione di botti, come spesso accade – ha commentato una donna – vivo proprio nei pressi di piazza Liberazione e tutti lo abbiamo sentito. Molti di noi hanno chiamato i carabinieri". L’ allarme era collegato con la centrale operativa dell’istituto di vigilanza e con i carabinieri. Ma ormai i ladri avevano fatto perdere le tracce. Graziano Masperi