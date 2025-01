Esce l’acido da un fusto. Operatore in ospedale

Secondo la prima ricostruzione, gli operatori hanno seguito alla lettera le misure di sicurezza ma, nonostante ciò, nel pomeriggio di ieri si è comunque rischiato un incidente alla piazzola per la raccolta rifiuti di via Novara. Colpa di un residuo di sostanza urticante, forse un acido, contenuto in un fusto. L’episodio è accaduto poco prima delle 15, quando gli operatori di Aemme linea ambiente stavano scaricando nella piazzola che funge da collettore per alcune tipologie di rifiuti. Da uno dei contenitori è però fuoriuscito un residuo di sostanza e uno schizzo ha sfiorato il volto, all’altezza della fronte, di uno degli addetti. Un minimo rossore alla parte interessata e una sensazione di prurito hanno comunque consigliato un passaggio al vicino pronto soccorso, dove l’operatore è stato trasportato in codice verde. P.G.