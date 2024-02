Elezioni comunali 2024, Lega e Forza Italia insieme a Busto Garolfo: il candidato sindaco è Marco Binaghi

Busto Garolfo (Milano) 19 febbraio 2024 - Presentato il nuovo candidato sindaco di Lega e Forza Italia che correranno unite alle prossime amministrative. Lo strappo con Fratelli d'Italia è stato netto e per le elezioni comunali il centrodestra si spacca.

In un nota firmata dai coordinatori cittadini Osvaldo Rubagotti (Lega) e Ilaria Cova (Forza Italia), si legge. “Con grande entusiasmo le segreterie provinciali e cittadine di Lega e Forza Italia annunciano la candidatura a sindaco di Busto Garolfo dell’Avvocato Marco Binaghi. Un nuovo volto per la politica bustese: 41 anni, professionista stimato e da sempre impegnato nella vita associativa del territorio. Si candida con l’obiettivo di portare un nuovo inizio a favore e per lo sviluppo dell’intera città”.

Il centrodestra correrà con due liste: quella sostenuta da Lega e Forza Italia e Fratelli d'Italia che potrebbero appoggiare la civica "Insieme per Busto", di Patrizia D’Elia e Francesco Binaghi.

Queste le parole del candidato: "Sono onorato e grato per la fiducia che le segreterie di Lega e Forza Italia hanno riposto in me. Accolgo questa sfida con grande entusiasmo e senso di responsabilità, ed invito i miei concittadini a partecipare attivamente al progetto di cambiamento che vogliamo realizzare, con la convinzione che le idee e il contributo di tutti siano preziosi e fondamentali, la differenza infatti, la fa il gruppo e non il singolo". Binaghi, 41 anni, avvocato di professione da sempre attivo nella vita associativa del territorio, è un volto nuovo per la politica cittadina.