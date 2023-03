Vermezzo, il piccolo Edoardo morto soffocato da un boccone. Il sindaco: immenso dolore

Inutile ogni tentativo di salvare il bambino

Vermezzo con Zelo (Milano), 16 marzo 2023 - Il piccolo Edoardo non ce l’ha fatta. Ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Un’intera comunità e non solo quella di Vermezzo con Zelo, ha pregato negli ultimi due giorni sperando che un miracolo potesse accadere. Che i medici potessero compiere un prodigio impossibile per la scienza. Invece ieri è arrivata la terribile notizia del suo decesso. Il bimbo di 5 anni lunedì scorso, all’ora di cena, aveva smesso di respirare perché un boccone di pane gli era andato di traverso infilandosi nei bronchi. Un incidente tutt’altro che infrequente, purtroppo.

I genitori, una coppia di origini peruviane, hanno tentato tutte le manovre possibili per consentirgli il respiro. Hanno allertato il numero unico per le emergenze del 112 che ha inviato sul posto ambulanza della Ata di Zelo ed elisoccorso. I medici hanno fatto l’impossibile recuperando le sue funzioni vitali, ma le condizioni rimanevano disperate. Fino al trasporto all’ospedale Niguarda di Milano.

È stato lo stesso sindaco di Vermezzo con Zelo, Andrea Cipullo a commentare costernato e a nome di tutti i suoi cittadini, il decesso. "Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del piccolo Edoardo – ha detto il primo cittadino – Siamo vicini ai genitori e ai familiari tutti in questo momento di immenso dolore". Poche, ma sentite parole. Ma non c’è altro da aggiungere in questi casi. Solo lacrime e dolore. I funerali si svolgeranno sabato a Buccinasco. Quindi Edoardo verrà trasferito nel sua paese, Vermezzo con Zelo, per essere traslato nel cimitero locale dove riposerà.

"Abitavi di fronte a casa mia piccolo – commentava una donna – non ho nemmeno avuto il tempo di conoscerti". E un’altra ha aggiunto: "Piccolo angelo non avremmo mai voluto sentire della tua morte. Abbiamo pregato tanto per te, abbiamo sperato fino all’ultimo che tu potessi farcela. La morte di un bambino in tenera età è una cosa terribile che non vorremmo mai sentire. Veglia su di noi, piccolo Edoardo".