Vermezzo, morto il bambino di 5 anni soffocato da un pezzo di pane

Il bambino era stato portato con l'elisoccorso al Niguarda

Vermezzo con Zelo (Milano), 16 marzo 2023 – E' morto il bambino di cinque anni di Vermezzo soffocato da un pezzo di pane.

Al piccolo, di origine peruviane, era andato di traverso un boccone lunedì scorso mentre stava cenando con i genitori e la nonna nelle loro casa di via Galilei a Vermezzo con Zelo, nel Milanese. Quando sono arrivati i soccorritori dell’Ata Soccorso e l’équipe medica, il bambino era in arresto cardiocircolatorio. Sono subito stati applicati tutti i protocolli richiesti in questo caso, ma l’equipaggio del 118 si è reso conto che era di vitale ed estrema importanza il ricovero in una struttura specializzata e così è scattato il trasporto in elicottero al Niguarda,

Nella Terapia intensiva dell’ospedale milanese il bambino ha lottato tra la vita e la morte per quasi tre giorni. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 16 marzo, il tragico epilogo: il piccolo non ce l’ha fatta. I funerali si terranno sabato a Buccinasco con sepoltura nel comune di Vermezzo con Zelo.