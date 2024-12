Economia green e rifiuti. Tutti i consigli di Infolab

Tornano in questo fine settimana al parco Falcone Borsellino di Legnano gli Infolab organizzati da Neutalia, la società benefit che opera nel settore dei rifiuti e che si occupa della gestione dell’impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio. Gli infolab puntano a coinvolgere i cittadini di ogni età con iniziative volte a sensibilizzare la comunità sull’importanza di una corretta gestione dei rifiuti e di un’economia più green e circolare. Dalle 15 alle 17, gli operatori di Neutalia saranno disponibili per dialogare con i cittadini e fornire loro tutte le informazioni sull’impianto di termovalorizzazione di Borsano, ma anche per un approfondimento sui temi legati alla sostenibilità.P.G.