Ecocentro di via Melzi. Via alla riqualificazione

Attività ridotta per circa due mesi e invito a non portare grossi quantitativi di rifiuti. La comunicazione di Amga è precisa. Ha preso il via lunedì l’intervento di riqualificazione dell’ecocentro di via Barbara Melzi. La struttura necessita di essere rimessa in ordine, a cominciare dalla pavimentazione che risulta sconnessa in alcuni tratti, e che gli operai provvederanno a riasfaltare. Sarà un intervento articolato, che si protrarrà per circa un paio di mesi, per via della necessità di procedere a settori, evitando così la prolungata chiusura dell’impianto. Per garantire la sicurezza degli utenti e anche degli operai che saranno impegnati sul posto, la porzione dell’ecocentro interessata dai lavori sarà transennata e una segnaletica guiderà i cittadini indicando loro il percorso che dovranno seguire. La riduzione degli spazi dovuta alla presenza del cantiere comporterà la temporanea riduzione dei cassoni disponibili: si chiede, pertanto, ai cittadini di collaborare, evitando di portare grossi quantitativi di materiale nel periodo dei lavori.S.V.