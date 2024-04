Ecco le borse di studio. Una pioggia di premi sugli studenti modello

Nel panorama educativo italiano le opportunità di istruzione e formazione rappresentano un fondamento per il progresso individuale e collettivo. Per favorire l’accesso all’istruzione e supportare gli studenti meritevoli, Il comune di Nerviano, anche quest’anno, ha deciso di stanziare settemila euro per l’erogazione di alcune borse di studio a studenti meritevoli.

All’iniziativa ha contribuito Fracht Italia, azienda leader nel trasporto internazionale e soluzioni di logistica integrata che ha fra i propri obiettivi di sviluppo sostenibile il diritto all’istruzione, il lavoro e la crescita economica inclusiva; elementi valoriali che rappresentano l’anello di congiunzione con l’iniziativa dell’ente illustrati da Alice Banfi, manager di Fracht, agli studenti e ai presenti nel saluto di apertura della premiazione. I premiati della scuola secondaria di primo grado sono stati Alessandro Tamiozzo, Federico Franceschini, Federico Floris, Valeria Todosov, Beatrice Magnaghi, Mirko Ferroni, Luca Dell’Acqua e Camilla Girotti della scuola L. Da Vinci di Nerviano; Valerio L. Fastigari e Viola E. Fastigari della scuola Franceschini di Rho. Per la scuola secondaria di secondo grado Anna Giulia Uslenghi che frequenta il Liceo Scientifico Cavalleri di Parabiago; Lorenzo Re Fraschini del’ITET Maggiolini di Parabiago. Premiate anche le lauree: Gloria Gennari con "L’art. 416 bis alla prova delle mafie nuove": il caso mafia capitale" per Università degli Studi di Milano in giurisprudenza; Valentina Musazzi: "Trasposizione didattica: quale passaggio da sapere sapiente a sapere appreso? Uno studio empirico in una classe terza di scuola primaria", Università degli Studi di Milano – Bicocca in scienze della Formazione Primaria; Beatrice Codari: "Nobilissime e virtuosissime Analisi di Rime diverse s’alcune donne di M. Lodovico Domenichi (1559)" per Università degli Studi di Milano in lettere Moderne; Lorenzo Buratti: "Dall’analisi dell’ambiente esterno alla formulazione di un piano strategico: il caso Bosch" per università Carlo Cattaneo Liuc in scuola di Economia e Management. Rebecca Re Dionigi, 12 anni, ha accompagnato la premiazione con momenti musicali, confermando le doti artistiche di questo talento nervianese.