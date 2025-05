Dopo un’iniziale dimenticanza ecco il francobollo dedicato al Palio

Il Palio 2025 sarà celebrato con un francobollo dedicato. Oggi la Fondazione Palio si recherà a Roma, al ministero delle Imprese e del Made in Italy, per partecipare alla cerimonia ufficiale di presentazione della nuova serie tematica di francobolli ordinari intitolata “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano“, dedicata alle più celebri rievocazioni storiche italiane. A mezzogiorno verranno svelati otto francobolli che rendono omaggio a manifestazioni di prestigio nazionale: oltre al Palio di Legnano saranno rappresentati il Palio di Siena, il Palio di Asti, il Palio dei Normanni di Piazza Armerina, la Giostra del Saracino, il Palio del Golfo di La Spezia, la Quintana di Foligno e la Quintana di Ascoli.

Il francobollo legnanese arriva dopo un primo mancato inserimento che aveva suscitato perplessità e portato a un approfondimento da parte del CdA della Fondazione Palio. Il 21 gennaio la Fondazione ha confermato ufficialmente che anche Legnano sarà protagonista della serie tematica. L’uscita del francobollo è prevista per questo mese, quando si disputa il Palio. La Fondazione aveva espresso "gratitudine ai ministri delle Imprese e del Made in Italy Alfonso Urso e dell’Economia Giancarlo Giorgetti, da sempre vicino alla nostra manifestazione e presente alla giornata della corsa, per aver rimediato alla dimenticanza".

Un ringraziamento è stato rivolto anche a Jody Testa, membro del Comitato d’indirizzo, "per aver subito accolto la richiesta del CdA e accelerato la risoluzione del caso". Intanto sul Palio 2025 arriva in edicola lo speciale di 52 pagine de Il Giorno, stampato su carta patinata e ricco di contenuti esclusivi. L’uscita è prevista per venerdì come supplemento gratuito all’edizione Legnano-Varese, disponibile in tutte le edicole della zona.

All’interno interviste a tutte le Contrade e ai protagonisti dell’evento: dal Supremo Magistrato al Gran Maestro passando per la Fondazione Palio, la Famiglia Legnanese e tanti altri. Non mancheranno approfondimenti storici, il programma completo, un focus sulla sfilata storica e naturalmente l’Albo d’Oro con i vincitori del passato. Lo speciale è curato da Speed.

