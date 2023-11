Ecco due nuove panchine rosse per dire basta ai femminicidi

Due nuove panchine rosse a Busto Arsizio in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in campo il Liceo Classico – Linguistico Daniele Crespi e il centro antiviolenza E.VA Odv. Oggi, venerdì 24, alle 10.30 nel cortile interno della sede del Liceo Crespi verrà posta una panchina rossa in segno di solidarietà con le donne vittime di femminicidio. Dopo i saluti istituzionali, ci sarà la lettura del brano "Lo sapevano tutti" di Serena Dandini, a cura del gruppo teatrale "Mondo e Teatro", quindi saranno ricordati i nomi delle donne morte per femminicidio in Italia nel corso del 2023. Durante le letture sarà dipinta la panchina rossa da parte degli studenti, ai suoi piedi al termine ci sarà il posizionamento simbolico di una rosa bianca da parte di una studentessa. La seconda panchina rossa verrà posizionata in piazza Trento Trieste su proposta dell’Associazione E.VA Odv e sarà inaugurata domani, alle ore 11.

Sulla panchina verrà applicata una targa, riportante il numero di telefono dell’Associazione E.VA odv 3345369630 e del numero nazionale anti violenza e stalking 1522. All’Associazione E.VA Odv è stato concesso inoltre il patrocinio comunale per la realizzazione del convegno formativo dal titolo "Azione, Punizione, Prevenzione" , in programma oggi pomeriggio alle 16 in Sala Tramogge ai Molini Marzoli. L’evento intende promuovere una maggiore consapevolezza su quanto accade e a offrire informazioni essenziali per l’assistenza alle vittime. Fondamentale per le donne rompere il muro di silenzio e denunciare violenze e maltrattamenti, a Busto Arsizio dall’inizio dell’anno il Commissariato ha ricevuto 44 denunce. R.F.