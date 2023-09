Due nuove auto Alfa per la Polizia locale

La nuova Alfa Romeo Tonale approda anche alla polizia locale di Regione Lombardia. Le prime due auto sono arrivate al comando Unico di Polizia Locale Nerviano – Pogliano. Il nuovo mezzo è stato presentato a Riccione in occasione della tre giorni del Convegno delle Polizie Locali d’Italia dove vengono presentate le nuove tecnologie, i nuovi mezzi e i nuovi allestimenti. La nuova Alfa Tonale è stata acquistata dal comune di Pogliano Milanese grazie a un bando di Regione Lombardia emesso a dicembre 2022, bando che prevedeva il cofinanziamento del 50% della spesa fino a un massimo di 20mila euro, per l’acquisto di mezzi e attrezzature tecniche per la Polizia Locale. Pogliano ha ottenuto la cifra massima. Un mezzo che permetterà agli agenti guidati dal comandante, Stefano Palmeri, di lavorare meglio. All’interno dotazioni come un tablet con tutte le applicazioni operative necessarie agli agenti tra le quali l’applicazione targasystem collegata ai portali installati nelle due città che consente di vedere in tempo reale il passaggio di veicoli segnalati per reati o irregolarità amministrative. Ch.S.