Due defibrillatori al Radiomobile dei carabinieri

Due nuove valigette antiurto, a tenuta stagna, studiate appositamente per contenere i defibrillatori (Dae) in dotazione al Nucleo Operativo Radiomobile dei carabinieri di Legnano sono state consegnate in questi giorni ai militari dall’associazione 60milavitedasalvare. "La sostituzione – spiega Jurinovich – si è resa necessaria a causa della importante usura delle vecchie custodie morbide con il conseguente rischio di possibili danneggiamenti delle apparecchiature. Durante la breve cerimonia è stata eseguita una dimostrazione di utilizzo del defibrillatore a beneficio dei militari presenti e si sono gettate le basi per nuovi corsi di formazione". A consegnare, nei giorni scorsi, i due preziosi contenitori al comandante maggiore Alfonso Falcucci, è stato Mirco Jurinovich presidente dell’associazione da anni impegnata su questi temi.