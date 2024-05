Due appuntamenti dedicati ai santi

Sono due le iniziative dell’Unità pastorale dell’Oltrestazione legate all’ordinazione sacerdotale di don Gioele Asquini, che si terrà a Milano l’8 giugno. La prima è una mostra che verrà inaugurata sabato alle 18 nella Chiesa dei Santi Martiri Anauniani, di via Venezia 2, intitolata "Santi della porta accanto". È composta da 32 pannelli con ritratti di giovani donne e uomini che hanno preso sul serio il Vangelo e lo hanno vissuto intensamente. L’esposizione sarà visitabile fino al 9 giugno. La seconda è lo spettacolo "Come mi vorresti? Manuale d’istruzione per i santi della porta accanto", realizzato da Massimo Ciapparella in scena all’oratorio dei Santi Martiri sabato 8 giugno alle 21.30. S.V.