Drogati al volante con il figlio di dieci anni

Nella notte di sabato, gli agenti del Comando Unico di Polizia locale di Nerviano-Pogliano hanno denunciato a piede libero due residenti di Nerviano per guida sotto l’effetto di stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio di ketamina e hashish. Durante un normale controllo del territorio, due pattuglie hanno notato a Nerviano un veicolo con le quattro frecce accese, fermo a un incrocio nonostante il semaforo fosse verde. Gli agenti si sono avvicinati e hanno trovato alla guida un quarantenne di Nerviano, chiaramente in stato di alterazione psicofisica e incapace di muovere il veicolo. Accanto a lui, seduto in auto, c’era il figlio di 10 anni.

Visto lo stato confusionale dell’uomo, che non riusciva neanche a fornire i propri dati personali, è stato richiesto l’intervento del 118. Nel frattempo, un altro veicolo è arrivato sul posto, dal quale è scesa una donna, successivamente identificata come la compagna dell’uomo. Anche lei ha ammesso di aver fatto uso di ketamina e mostrava segni di alterazione psicofisica. L’uomo è stato scortato da una pattuglia e portato in ambulanza al pronto soccorso di Legnano per ricevere assistenza medica e sottoporsi a esami tossicologici, mentre il figlio è stato affidato alla nonna, contattata dagli agenti. Sospettando la possibile presenza di sostanze stupefacenti nella loro abitazione, gli agenti hanno richiesto il supporto di un’altra pattuglia per procedere con una perquisizione domiciliare. L’operazione ha portato al ritrovamento di diverse buste contenenti ketamina e hashish. Anche la donna è stata successivamente portata all’ospedale di Legnano per essere sottoposta ai test tossicologici.

Christian Sormani