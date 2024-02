Drenaggio delle piogge al parco del Campaccio

Da una decina di giorni sono iniziati i lavori su via del Campaccio nella zona dei centri sportivi del paese. L’intervento in questione viene spiegato dal vice sindaco, Walter Cecchin: "Molti mi chiedono perché e a cosa servono questi interventi. L’acqua è un bene molto prezioso e vista la scarsità di pioggia, quando piove è utile e necessario che venga restituita al terreno e non finisca nel sistema fognario, questo ridà consistenza alla falda acquifera. Alla seconda domanda a cosa servono, rispondo dicendo che con questi interventi si cerca di limitare l’afflusso di acqua nel sistema fognario quando piove violentemente, cercando di limitare i danni causati dall’acqua nelle abitazioni. A lavori ultimati verranno ripristinati i parcheggi con materiale drenante e create due zone di drenaggio delle acque piovane, una di fronte al parco del Campaccio è una sul lato opposto. Inoltre verrà realizzato il marciapiede di fronte al parco". È poi prevista la messa a dimora di 20 piante già formate nel parco. Questa opera pubblica realizzata da Cap Holding attraverso i fondi del PNRR ha un costo di oltre 200mila euro.